الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

اجتماع تشاوري في نقابة الصحفيين الاربعاء

رؤساء لجان الأعيان يطلعون على أولويات عمل الحكومة

طالبان تحذر: تأخير انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خط أحمر

اعتماد المؤسسات الصحية يطلق المؤتمر السادس لجودة الرعاية

الأردن يجيز استخدام لقاح ساينوفاك الصيني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة وعجاج والنهار

مرأة الأعيان تعرض أولوياتها التشريعية

مدير الأمن العام: تعاون أكبر مع نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة

توقيع مذكرة تفاهم بين الوطني للبحوث الزراعية والأردنية للصوامع والتموين

الإثنين، 23-08-2021 07:01 م

الفيتنام تنشر قوات الجيش لفرض تطبيق عزل عام

فت


الوكيل الإخباري - نشرت السلطات الفيتنامية قوات من الجيش، يوم الاثنين، في شوارع مدينة هوشي منه للمساعدة في فرض عزل عام في هذا المركز التجاري للبلاد الذي أصبح أسوأ بؤرة لانتشار فيروس كورونا فيها.

اضافة اعلان


وأكد شهود وصور نشرت في وسائل الإعلام الحكومية، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن الجنود قاموا اليوم بفحص تصاريح السكان في الشوارع.


وبدأت عمليات شراء محمومة في متاجر السوبر ماركت في المدينة التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة في مطلع الأسبوع، قبل بدء سريان العزل العام الصارم الاثنين ومنع السكان من مغادرة منازلهم.


ويأتي أصعب أمر شهدته فيتنام حتى الآن، وسط ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات.


وبدأت المدينة في فرض قيود على الحركة أوائل الشهر الماضي، لكن الإصابات استمرت في الارتفاع بعد أن قالت السلطات إنه لم يكن هناك تطبيق صارم بما فيه الكفاية للقيود.


وقالت وزارة الصحة إن مدينة هوشي منه سجلت في المجمل 176 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و6670 حالة وفاة، أي نصف إجمالي الإصابات في فيتنام و80% من الوفيات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بريطانيااا

بريطانيا.. 40 وفاة وأكثر من 31 ألف إصابة بكورونا

ايطاليا

إيطاليا تسجل 4168 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

لقاح فايزر

فايزر يحصل على الموافقة النهائية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

w

ألمانيا: بدء العمل بقواعد جديدة ضد كورونا

1629731581269

قطر: إصابات كورونا اليومية تبلغ مستوى جديدا من الارتفاع

61238a844c59b72bc822d1b2

مصر تعلن رصد أول حالة لمتحور دلتا في البلاد وتكشف تفاصيل هامة