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الثلاثاء، 20-04-2021 10:55 ص

القطاع الخاص في إيران يستورد لقاحات ضد كورونا لتطعيم العمال

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة طهران عن إبرام شركات القطاع الخاص عقدا لتوريد 6 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا، بهدف تطعيم عمال خطوط الإنتاج، لتلافي أي خلل في الاقتصاد.

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وأوضح رئيس الغرفة، مسعود خان ساري، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر بعد استيفاء العقد، المراحل الإدارية، أن يتم استيراد هذه الجرعات تدريجيا.

وأكد على أن الهدف من هذا الإجراء تطعيم كوادر قطاع الإنتاج، سيما العمال، لتلافي أي خلل في العملية الإنتاجية، منوها إلى أنه تم تغطية استيراد الجرعات بالعملة الأجنبية، بحسب سعر سوق الصرف الحر.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.261.435 ، كما ارتفعت الوفيات إلى 67130 حالة.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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