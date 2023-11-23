الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عاجل

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

الخميس، 23-11-2023 02:08 م

القهوة تثبط متلازمة كورونا التنفسية

622a16234c59b71e6931d072


الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول يحسن الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، وأن القهوة من أفضل وأغنى مصادر البوليفينول.

وبعد ظهور عدة أنواع من الفيروس، فحص الباحثون فعالية القهوة ضد الفيروس الذي سبب الجائحة وعدداً من متحوراته، لتقييم آثار القهوة على دخول الفيروس إلى خط خلايا الكلى الجنينية البشرية.

اضافة اعلان


وحسب "نيوز مديكال"، أظهرت القهوة المطحونة، 6 ملغم/ مل انخفاضاً يعتمد على الجرعةـ في دخول الفيروس لخط خلايا الكلى الجنينية البشرية.


بعد ذلك، اختبر فريق البحث من جامعة الصين الطبية في تايوان، تأثير القهوة سريعة التحضير، 1 ملغم/مل، فتبين أنها تمنع باستمرار دخول النوع البري من الفيروس.


ثم اختبر الباحثون تأثير المواد المضافة في القهوة، مثل الكريمة، والحليب قليل الدسم، والسكر على فاعليتها. وأظهر البحث أن لا تأثير على  مثبطات للقهوة.
تجربة بشرية


وفي المرحلة الأخيرة من الدراسة، اختير 64 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة، أعمارهم بين 21 و40 عاماً، لاستهلاك جرعات مختلفة من القهوة العادية، أو  منزوعة الكافيين، أو الماء لمدة يومين.


وجمع الباحثون عينات دم من المشاركين، وأظهرت الاختبارات أن العينات من معظم المشاركين في مجموعات القهوة العادية تمتعت بالقدرة على تثبيط النوع البري من الفيروس  والمتحور، أوميكرون.

  

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

فقدان الشم والتذوق بسبب كورونا ينتهي بعد 3 سنوات

66667-الغرغرة-تحميك-من-كورونا

الغرغرة والاستنشاق بماء وملح تقلل أعراض كورونا

654a30cf42360460d41e833e

علماء: 'كوفيد - 19' ليس مجرد جائحة عابرة

image

دراسة: 'كورونا' تسبب في ضرر دائم لأدمغة كبار السن

_118413098_f0e6a045-754c-49a6-8ed5-f5901dfed3a2

روسيا بصدد طرح 'لقاح سبوتنيك V' المطور ضد فيروس كورونا للتداول

_123720558_gettyimages-1336007263

كورونا يزيد خطر الإصابة بأمراض نادرة

أخبار متعلقة
66667-الغرغرة-تحميك-من-كورونا

الغرغرة والاستنشاق بماء وملح تقلل أعراض كورونا

654a30cf42360460d41e833e

علماء: 'كوفيد - 19' ليس مجرد جائحة عابرة

image

دراسة: 'كورونا' تسبب في ضرر دائم لأدمغة كبار السن

_118413098_f0e6a045-754c-49a6-8ed5-f5901dfed3a2

روسيا بصدد طرح 'لقاح سبوتنيك V' المطور ضد فيروس كورونا للتداول