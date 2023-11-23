القهوة تثبط متلازمة كورونا التنفسية

الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول يحسن الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، وأن القهوة من أفضل وأغنى مصادر البوليفينول.



وبعد ظهور عدة أنواع من الفيروس، فحص الباحثون فعالية القهوة ضد الفيروس الذي سبب الجائحة وعدداً من متحوراته، لتقييم آثار القهوة على دخول الفيروس إلى خط خلايا الكلى الجنينية البشرية.

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وحسب "نيوز مديكال"، أظهرت القهوة المطحونة، 6 ملغم/ مل انخفاضاً يعتمد على الجرعةـ في دخول الفيروس لخط خلايا الكلى الجنينية البشرية.



بعد ذلك، اختبر فريق البحث من جامعة الصين الطبية في تايوان، تأثير القهوة سريعة التحضير، 1 ملغم/مل، فتبين أنها تمنع باستمرار دخول النوع البري من الفيروس.



ثم اختبر الباحثون تأثير المواد المضافة في القهوة، مثل الكريمة، والحليب قليل الدسم، والسكر على فاعليتها. وأظهر البحث أن لا تأثير على مثبطات للقهوة.

تجربة بشرية



وفي المرحلة الأخيرة من الدراسة، اختير 64 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة، أعمارهم بين 21 و40 عاماً، لاستهلاك جرعات مختلفة من القهوة العادية، أو منزوعة الكافيين، أو الماء لمدة يومين.



وجمع الباحثون عينات دم من المشاركين، وأظهرت الاختبارات أن العينات من معظم المشاركين في مجموعات القهوة العادية تمتعت بالقدرة على تثبيط النوع البري من الفيروس والمتحور، أوميكرون.

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