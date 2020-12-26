الكشف عن أعراض السلالة الجديدة من كورونا

الوكيل الاخباري- في الوقت الذي يجهد فيه عدد كبير من الباحثين لابتكار لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، صُدم العالم بظهور سلالة مختلفة منه في أنحاء متفرقة من العالم.



وأطلق الخبراء اسم كوفيد - 20 على السلالة الجديدة واكتشفوا أعراضا لها مختلفة عن الأعراض التقليدية لكورونا.



وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إلى أن الباحثين لاحظوا أن السلالة الجديدة ترتبط أكثر بأعراض مثل: "الإعياء وفقدان الشهية والصداع والتشوش الذهني وآلام العضلات والطفح الجلدي والإسهال".



وتأتي هذه الأعراض بجانب العلامات على السلالة الأولى المعروفة من كورونا، والتي تشمل: "الحمى والسعال الجاف بجانب فقدان حاستي الشم والتذوق".



وكما هو الحال خلال الفترات السابقة من هذا العام، فإن الالتزام بالعزل الفوري في المنزل وإجراء الاختبار في أقرب وقت، من أجل الوقاية من المرض، يتم مع التوعية بارتداء الكمامة والحرص على تجنب التجمعات وغسل اليدين جيدا بالصابون وتعزيز تناول الأطعمة التي تعزز المناعة.

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المصدر: لها



