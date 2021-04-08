الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 03:36 م

الكشف عن البلد الوافد منه معظم متحورات كورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري- كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا اليوم الخميس، أن السلالات المتحولة من فيروس كورونا غالبا ما تنتقل إلى روسيا من أراضي تركيا.

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وقالت بوبوفا في حديث إذاعي: "معظم السلالات المتحورة الوافدة إلى روسيا تأتي من تركيا. وهذا يمثل خطرا كبيرا اليوم، وهو خطر واضح يعترف به الجميع".

وذكرت بوبوفا، أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي انتقلت منها إلى روسيا طفرتا كورونا البريطانية وجنوب إفريقيا.

 

وأضافت: "حتى الآن، تم في روسيا رصد أكثر من 100 حالة إصابة بالسلالة من النوع البريطاني و10 إصابات بالنوع الجنوب الإفريقي".

وحذرت المسؤولة الروسية من زيادة حادة في حالات الإصابة بالفيروس في تركيا في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن معدل الإصابة في تركيا زاد بـ3,5 مرات، بل وما يقرب من 4 مرات، خلال فترة قصيرة أي في غضون أسابيع قليلة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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