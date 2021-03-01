الإثنين 01-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أربعيني يعيش بين الوحدة وفكي المرض والفقر

صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها

والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"

الهياجنة : لا يوجد سيناريوهات مطروحة في رمضان

الجامعة الأردنية لـ الوكيل : سنتواصل مع لجنة الاوبئة لاصدار قرار حول حفل التخريج

بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الصيفي

ولي العهد : نستذكر جدي الحسين الذي جعل من يومنا هذا مجداً وشرفاً

الربابعة لـ الوكيل : لا وفيات جديدة بكورونا بين الممرضين

وزارة الصحة لـ الوكيل : البدء بتطعيم كافة الكوادر الطبية ومركز تطعيم نوعي في اربد

التربية لـ الوكيل : عودة التعليم الوجاهي للدفعة الثانية معلقة

الإثنين، 01-03-2021 01:57 م

الكشف عن التأثير السلبي لنقص الفيتامينات على مرضى كورونا

6469546-1402981034


الوكيل الاخباري - لتجنب العواقب السلبية، يجب عليك فحص مستوى الفيتامينات في الجسم وتعويض نقصها بناءً على توصية من إخصائي.

اضافة اعلان

عندما ينقص في الجسم واحد أو أكثر من الفيتامينات، يمكن أن يعقد مسار كوفيد-19، بالإضافة إلى إبطاء عملية الشفاء بعد المرض.


كما لاحظت الطبيبة الروسية ليودميلا لابا، أنه في هذه الحالة، يصبح الجسم أكثر عرضة للعدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة مثل فيروس كورونا. وأوضحت أن فيروس كوفيد-19 نفسه له تأثير مدمر على الرئتين والقلب والمفاصل. إذا كان الشخص يعاني أيضًا من نقص في الفيتامينات، فسيكون من الصعب عليه الشفاء من فيروس كورونا.


وقالت الطبيبة: "نقص فيتامين الربيع هو نقص فيتامينات المجموعات C و B وD. نقصها يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية العامة للجسم. إذا كان الناس يعانون من مرض كوفيد، فإن نقص الفيتامينات لن يؤدي إلا إلى صعوبة عملية الشفاء".


توصي الأخصائية بإجراء اختبارات لمستوى الفيتامينات في الجسم وتعويض نقصها من أجل تجنب التأثير السلبي المزدوج لنقص الفيتامينات و كوفيد-19 ، أولاً وقبل كل شيء يتعلق الأمر بفيتامينات B، التي تدعم الجهاز العصبي، حيث إنها تتحكم في الجسم ككل.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_1_22_18_51_34_870

علماء يكشفون أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا

58410e2f-d847-4346-8ea3-b06087123feb

فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_900bf720-1103-4b61-a3c6-eaa3275f6354

الجرذان الخارقة تغزو شوارع لندن بسبب إغلاق كورونا

1-1324538

لبنان: فتح البلاد على نطاق واسع ومخاوف من ارتفاع الاصابات بكورونا

ZJFS2JWUFVHZFIRRTV7GOOGOME

الصحة العالمية: أقل من 10 بالمئة من سكان العالم لديهم المناعة ضد كوفيد-19

كورونا-لبنان-846x485

كندا: اونتاريو تتجاوز 300 ألف إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
4723d858-6e38-4ff7-becb-ffa1ae9cebdd

بلعاوي لـ الوكيل : الإصابة بكورونا المتحور بعد الإصابة بفيروس ووهان واردة

WQ4ZsT3YYPHdfkVXOmDXQnUXF7XozTDRBfVcIQp9

ليس فيتامين D - دراسة تكشف فيتامين آخر هو المسؤول عن كورونا

860x484

اكتشاف مستخلص نباتي أثبت فعالية في التصدي لفيروس كورونا

لقاح-كورونا

هل نحتاج لأخذ لقاح كورونا كل عام؟

GettyImages-1230482761

اليابان.. فجوة كبيرة في خطط لقاح كورونا بسبب الاتحاد الأوروبي

5e6a7c86-8ab6-446a-9cf3-a7118a81720d

فيروس جديد يظهر في الصين