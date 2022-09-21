الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 01:08 م

الكشف عن عارض شائع لمصابي كورونا

9-1663741786


الوكيل الإخباري - بات من المعروف أن الأعراض الشائعة للإصابة بكوفيد-19 تشمل التعب والتهاب الحلق والصداع، إلا أن هناك عارضا آخر عاما سجل لدى المصابين بكورونا ممن حصلوا على اللقاحات المضادة للوباء.

اضافة اعلان

 

وأشارت البيانات التي جمعها مشروع ZOE Health Study البريطاني، إلى أن الإسهال يعتبر من الأعراض الشائعة لمرض كوفيد-19 لدى البريطانيين المصابين به من الذين تم تلقيحهم.

 

وأظهرت البيانات ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن هذا العارض في يناير 2022، وأن بعضا من ذلك كان مرتبطا بمتغير "أوميكرون".

وأوضح المشروع أن الإصابة بكورونا ترافق في كثير من الحالات مع ظهور جراثيم في المعدة.


ووفق القائمين على المشروع فإن الإسهال يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة للفيروس التاجي، حيث يبدأ في اليوم الأول من الإصابة ويزداد سوء على مدار الأسبوع.

 

ولفت الباحثون إلى أن البيانات وجدت أن عارض الإصابة بالإسهال بات أقل انتشارا مع كل متغير للفيروس، إذ أبلغ ما يقرب من ثلث البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما عن إصابتهم بالإسهال أثناء موجة "ألفا"، بينما قال واحد فقط من كل 5 إنهم عانوا من ذلك خلال موجات "أوميكرون" و"دلتا".

ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية المصابين بالإسهال بالحرص على ترطيب الجسم بالسوائل والراحة، وإجراء اختبار كوفيد-19 في حال ترافق ذلك مع أعراض كورونا الشائعة الأخرى مثل ارتفاع الحرارة والسعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم. 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_116198703_d9dbd33f-2789-4bc4-9ce2-cfa2980ef7da

وكالة الأدوية الأوروبية: تراجع في إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته

-1183604542

بايدن يتخلى عن تصريحاته حول انتهاء جائحة كورونا

d3a901cd-e0c4-482e-8524-2bcb98e67bf3

الصين..كمامة فائقة الحساسية تكشف فيروسات كورونا والانفلونزا في الهواء

b00134bc-e63b-4341-b10f-a8cf2e47b16f

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Doc-P-432652-637991148660376731

انتشر بسرعة.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

coronavirus

مستشار السيسي: كورونا أصبح ضعيفا في مصر

أخبار متعلقة
1661948944blobid0

مركز غاماليا يختبر لقاحا أنفيا ضد كوفيد- 19 على أساس جزيئات شبيهة بالفيروس

نزلات-البرد

تحذير من عارض ليلي مصاحب لأحدث متحور من أوميكرون

_122009738_gettyimages-1237071664

مخاوف جديدة من كورونا.. بحث عن لقاح يقي من جميع المتحورات

5d29e7ef-92f8-43cb-9f8f-c5d5902f97a5

دراسة تفسر الانتشار السريع لـ أوميكرون

7980118_1623326648

سبوتنيك V أصبح أكثر فعالية ضد متغير دلتا ومتحور أوميكرون

1595924975657890800

آثار نفسية لضعف حاسة الشم بعد التعافي من كورونا