الكشف عن كمية وكيفية تصنيع لقاح 'سبوتنيك V' داخل مصر

الوكيل الإخباري- قال الدكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مينا فارم" للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الشركة ستنتج 40 مليون جرعة سنويا "سبوتنيك v" في مصر.

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وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك اتفاق على نقل التكنولوجيا ويجري عن طريق عملية دراسات مطلوبة وتغير بعض الماكينات ويتم الاعتماد على وزارة الصحة والتجارب بعد نقل الماكينات.. والعقد من 3 أطراف من الشركة وشركة ألمانية تابعة، وستقوم من عملية تحسين كفاءة اللقاح، وسيجري تصنيع اللقاح بمصر وليس تعبئة فى زجاجات فقط، والهندسة الوراثية بمراحلها المختلفة تصنيع بالشركة الخاصة، ولكن التصنيع سيجري من الخلية للقاح، وجرى الاتفاق مع هيئة الدواء وصندوق الاستثمار".



يذكر أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اتفق وشركة "مينا فارم" على تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك v" في مصر بدءا من الربع الثالث من العام الحالي.

المصدر: روسيااليوم