الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات : اصابات سلالة كورونا الجديدة لزوجين قدما من بريطانيا

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم حول امتحانات التوجيهي

رابط التقديم للحصول على الدعم النقدي الحكومي

وزير الصحة : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور بالاردن

الارصاد تحذر من طقس يوم الاثنين

الارصاد : أجواء شديدة البرودة و تحذير من الصقيع

إرادة ملكية بتعيين الحلايقة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

شروط الاستفادة من الدعم المالي الذي اعلنته الحكومة اليوم

حزمة قرارات واجراءات جديدة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-12-2020 04:01 م

الكشف عن مادة مساعدة في علاج حالات كورونا الشديدة!

0e6933f5-8465-4fa0-b1e5-a0306e05a11f


الوكيل الاخباري - تحدث طبيب روسي ومقدم برامج تلفزيونية مشهور عن فوائد استخدام مضاد للفيروسات "إنترفيرون ـ غاما" في علاج الأشخاص المصابين بفيروس (كوفيد-19) الحاد.

اضافة اعلان

صرح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن مادة فعالة وتساعد على التخلص والشفاء بشكل نهائي من أعراض كورونا في درجتها الحادة، وقال مياسنيكوف في قناته على منصة "تيليغرام" أن: "(إنترفيرون ـ غاما) حقيقة هذه المادة يمكن أن تكون مساعدة في علاج فيروس كورونا الحاد، في إشارة إلى البيانات التي نشرتها البوابة الإلكترونية للطب المسند بالأدلة "UpToDate".


وقال الدكتور مياسنيكوف: "المستويات المنخفضة من الإنترفيرون مرتبطة بمسار شديد من الإصابة بفيروس كورونا".


وأضاف قائلا: "أثبتت التجارب فعالية الإنترفيرون في تسهيل علاج (كوفيد-19) لدى المرضى. علاوة على ذلك، تم تأكيد فعالية إدخال الإنترفيرون في الجهاز التنفسي".


وأشار ألكساندر مياسنيكوف إلى أنه أجريت أيضا اختبارات لهذا الوكيل المساعد في مستشفاه، ثم خلص زملاؤه إلى أنه يمكن استخدامه في علاج فيروس كورونا، وأكدت التجارب الجديدة التي أجريت في الخارج صحة هذا الرأي.


وأبلغ مياسنيكوف عن النتائج التي حصل عليها المختبرون الروس: "تم إثبات التأثير الإيجابي لحقن "الإنترفيرون-غاما" في علاج الأشكال الشديدة من كوفيد، بالإضافة إلى بعض أنواع الالتهاب الرئوي الأخرى".


يشار إلى أن الإنترفيرون هي بروتينات يطلقها الجسم استجابة لاختراق فيروس. بفضلها، يتم تعزيز عمل الإنزيمات الخلوية التي يمكن أن تمنع انتشار الفيروس في جسم الإنسان.


في وقت سابق، كتبت بوابة "MedikForum.ru" أن الدكتور مياسنيكوف سجل الأخطاء القاتلة التي ارتكبت في علاج فيروس كورونا في المنزل، وبدون وجود استشارات طبية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
000-5-1200x675-1-1200x675

بوتين يقرر تلقي لقاح كورونا

11202017145157143965897

فلسطين: 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بكورونا

000_1QC68C

العراق: 13 وفاة و818 إصابة جديدة بكورونا

___Brain_fog____following_COVID_19_recovery_may_indicate_PTSD_pic___10.7.20du___coronavirus_5580911_1920___Pixabay.5f7dd85baf72e

دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على بعض المتعافين

f2ef86f3-df0c-4ea9-a9b7-8789dd75e9f7

كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم

5fe869414c59b7479d0e955c

سنغافورة تعلن موافقتها لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك

أخبار متعلقة
5e63f8b51f4b6

الكويت: وفاة و319 إصابة جديدة بكورونا

000_1QC68C

الإمارات: وفاتان و1252 إصابة جديدة بكورونا

1213

الاحتلال: 5 وفيات و532 إصابة جديدة بكورونا

5e6cb44c4236045ae529e5ff

قطر: 227 إصابة جديدة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

البرازيل: 514 وفاة و34130 إصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

ألمانيا: 379 وفاة و21695 إصابة جديدة بكورونا