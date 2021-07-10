السبت 10-07-2021
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السبت، 10-07-2021 10:23 ص

الكشف عن مستجدات متحور دلتا بلس في مصر

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الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلاد آمن مع انخفاض الإصابات، لافتة إلى عدم رصد وجود لمتحور "دلتا بلس" من هذا الفيروس في مصر.

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وأشارت زايد، إلى أنه "حتى الآن، لم يتم رصد وجود لمتحور دلتا بلس في مصر".


وأضافت، "عدم ظهور متحور دلتا في مصر لا يعني أنه لن يدخل البلاد، كونه دخل أكثر من 100 دولة في العالم، ولكننا نقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأخير وصوله، حتى يتم التعامل معه بشكل قوي، ومن المتوقع والوارد ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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