الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد محافظ مأدبا ، علي الماضي ، أن الإصابتين الجديدتين بفيروس كورونا والتي ظهرت نتائجهما بعد الموجز الإعلامي الأحد، تعود لفتاة وشاب في العشرينات من عمرهما .

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وبين الماضي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الفتاة العشرينيــة تعمل في أحد الفنــادق بالعاصمة عمان ، وقد انتقلت لها العدوى من خلال مخالطتها لإحدى زملائها - مصاب بكورونا - في الفندق.

ولفت ، أنه ومنذ أسبوعين ، لم تقم الفتاة ، بزيارة عائلتها في مأدبا ، بل التزمت بالفندق الذي تعمل فيه ، وتابع " تتواجــد الفتاة في الحجر الصحي حاليا بمنطقة البحر الميـــت ، وسيتم حصر المخالطين لها في العاصمة عمّان" .

وفيما يتعلّق بالإصابة الثانية ، فقد أشار الماضي ، أن الإصابة الثانية تعود لشاب عشريني ، نتيجة لمخالطته لإحدى الإصابات المعلن عنها سابقا، منوها أنه " لا يعمل" .

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