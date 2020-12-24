الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تحدد موعد رفع الحظر الجمعة

قرار حكومي حاسم بشأن الحظر الشامل قريبا

تصريح حكومي جديد بشأن الرواتب

إصدار قرارات متعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية

توضيح هام من وزارة الصحة حول لقاح كورونا

مواطن يروي تفاصيل مؤلمة لحادث سير خطف طفليه ويشكو شركة تأمين

أسعار الذهب الخميس 24/12/2020

انتهاء امتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم

وفيات الخميس 24/12/2020

مؤتمر حكومي للكشف عن إجراءات جديدة بسبب كورونا

الخميس، 24-12-2020 12:21 م

الكمامة القماش لا تحمي من عدوى كورونا.. ما السبب؟

Homemade-Cloth-Masks


الوكيل الاخباري - توصلت دراسة إلى أن ارتداء الكمامة القماش لا يحمي من فيروس كورونا المستجد، وذلك لأن الكثير من القطرات المحملة بالعدوى يمكن أن تتسرب من خلالها.

اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن علماء في جامعة ولاية "نيو مكسيكو" في الولايات المتحدة، فحصوا 5 أنواع من أغطية الوجه من بينها الكمامات القماش والكمامات المستخدمة في العمليات الجراحية.

 


ووجد الباحثون أنه على الرغم من أن جميع الكمامات تمنع ما لا يقل عن 95 في المائة من قطرات السعال والعطس، إلا أنه لا يزال هناك خطر انتقال المرض.


وعلى الرغم من أن الكمامات القماش أوقفت 96% من قطرات العطس على مسافة 6 أقدام، إلا أنها لا تزال تسمح بتسريب ألف قطرة، والتي يقول العلماء إنها قد تحمل جزئيات فيروسية كافية لنقل العدوى.   


وقال الدكتورة كريشنا كوتا الأستاذ المشارك بالجامعة، والتي قادت البحث إن:" ارتداء كمامة يقدم حماية كبيرة ولكن ليست كاملة".


وأشارت الصحيفة إلى أن موقف العلم من ارتداء الكمامة كان غامضا في بداية الوباء، وأن السطات في المملكة المتحدة وفي دول أخرى ترددت في التوصية بارتدائها.


ولم تنصح منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات إلا في الـ 8 من يونيو/ حزيران الماضي.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
214402

وزيرة الصحة المصرية تكشف عن طريقة غير متوقعة لانتقال كورونا - فيديو

640

قطر: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا

5fe43c0242360424c9212179

تركيا تتسلم أول دفعة من اللقاح الصيني ضد كورونا

Ep_HlzvW4AABqoC-1200x675

الكويت تبدأ حملة التطعيم بلقاح فايزر

5fe4284a4c59b7529163aefb

ألمانيا تسجل 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

122020491454939687657

كندا تتخطى حاجز 528 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

أخبار متعلقة
tw-water-crisis

الصحة العالمية تكشف عن سبب جديد يرفع من خطر الإصابة بكورونا

woman-sick

متى يكون الشعور بالإرهاق علامة على كوفيد-19 أو الزكام أو إنفلونزا؟

iStock-619266666-59de7cf6845b340012cbda79

علماء يحددون المصدر الأكثر شيوعا للإصابة بفيروس كورونا

202082917304070EZ

توصيات جديدة من الصحة العالمية بشأن ارتداء الكمامات

ap_20035699439492

الصحة العالمية: العالم بحاجة لتحصين وحماية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

602x338_cmsv2_37388f22-7db9-5cc0-8d76-06a0302ccd4d-5065286

الصحة العالمية: انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا