الكونغرس الأمريكي يستعد لتلقي الدفعة الأولى من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- من المرتقب أن يحصل أعضاء الكونغرس الأمريكي على الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام القادمة، وفقا لما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

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وذكرت أن الدفعة المحدودة من الجرعات والتي من المتوقع أن تصل قريبا إلى مجلسي النواب والشيوخ، تمثل تطورا كبيرا للمشرعين والعاملين في الخطوط الأمامية في مجمع الكابيتول، الذي شهد إصابة عشرات من أعضاء الكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ، بعدوى الفيروس.



ووفقا لـ"بوليتيكو"، وصلت اللقاحات المخصصة للوكالات الفيدرالية والمسؤولين الرسميين في جميع أنحاء العاصمة واشنطن، إلى مركز والتر ريد الطبي مؤخرا، ومن المتوقع أن يتم تخصيص آلاف منها لمجلسي النواب والشيوخ.



وفي إشارة إلى قرب تلقي أعضاء الكونغرس للقاح، بدأ طبيب الكونغرس بإبلاغ بعض الأعضاء والموظفين بالاستعدادات.



وباشر القائمون على الكونغرس في تجهيز مخزن في غرفة التجميد في المبنى بغرض الحفاظ على اللقاح.



وتمكنت "بوليتيكو" من الحصول على رسالة وجهها طبيب المؤسسة التشريعية، برايان موناهان، إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قال فيها إن الكونغرس سيحصل على "عدد محدد من جرعات لقاح كوفيد-19 لتلبية المتطلبات طويلة المدى لاستمرار العمليات الحكومية".



وقال ماكونيل، الخميس، إنه يخطط للحصول على اللقاح "في الأيام القادمة.. تم إبلاغي من قبل طبيب المكتب بأنني مؤهل للحصول على لقاح كوفيد-19، والذي سأقبله".

المصدر: روسيا اليوم







