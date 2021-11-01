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الإثنين، 01-11-2021 11:28 م

الكويت: إصدار تصاريح العمل بإجراءات ما قبل كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الكويت اليوم الاثنين، عودة إصدار سمات الدخول للعمل وتصاريح وأذونات العمل وفقاً للإجراءات المعتادة قبل إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن بيان للهيئة العامة للقوى العاملة، أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات من مجلس الوزراء، لمعاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر البوابات الإلكترونية، فيما يشترط لإصدار هذه السمات استيفاء العامل المستقدم الاشتراطات الصحية المعتمدة في دولة الكويت.

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