الكويت تسجل 4397 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزراة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء عن تسجيل 4397 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى 441،999 ، وسجلت حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 2,473 .

اضافة اعلان

كما وأعلنت الوزارة تسجيل 626 حالة شفاء جديدة ليصل الاجمالي الى 414,867 .

تويتر' وزارة الصحة الكويتية'