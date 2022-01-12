الكويت تسجل 4397 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزراة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء عن تسجيل 4397 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى 441،999 ، وسجلت حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 2,473 .
كما وأعلنت الوزارة تسجيل 626 حالة شفاء جديدة ليصل الاجمالي الى 414,867 .
تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 4,397 حالة جديدة، وتسجيل 626 حالة شفاء ، و 1 حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 441,999 pic.twitter.com/aZmtBPPlbo— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) January 11, 2022
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