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الأربعاء، 12-01-2022 10:22 ص

الكويت تسجل 4397 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزراة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء عن تسجيل 4397 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى 441،999 ، وسجلت حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 2,473 .

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كما وأعلنت الوزارة تسجيل 626 حالة شفاء جديدة ليصل الاجمالي الى 414,867 .

 

 

تويتر' وزارة الصحة الكويتية'

 




 

 


 

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