الكويت تسمح بدخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

الوكيل الإخباري - أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، أمس الثلاثاء، تعميما موجه لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

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وأفاد التعميم بأنه سيسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.



وأضاف أن المحصن والذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول، وفيما يتعلق بغير المحصن وأصيب خارج البلاد فعليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أحدث البروتوكولات لمواجهة وباء كورونا، فيما يخص تعريف المحصن وتوصيف المخالط ومدة الحجر وغيرها.

روسيا اليوم