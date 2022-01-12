الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

ما مدى فعالية فيروس كورونا عند انتقاله بالهواء؟

اجتماع مع ممثلي دول مانحة لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

كازاخستان تتخذ إجراءات حكومية جديدة

أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها عالميا

مجلس الأعيان يناقش التعديلات الدستورية اليوم

الغذاء والدواء: الفحص المنزلي للكشف عن كورونا غير معتمد

الكويت تسمح بدخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارات الأربعاء

44 ألف طالب توجيهي يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة

الأربعاء، 12-01-2022 06:31 ص

الكويت تسمح بدخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

الكويت 2


الوكيل الإخباري - أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، أمس الثلاثاء، تعميما موجه لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

اضافة اعلان


وأفاد التعميم بأنه سيسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.


وأضاف أن المحصن والذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول، وفيما يتعلق بغير المحصن وأصيب خارج البلاد فعليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أحدث البروتوكولات لمواجهة وباء كورونا، فيما يخص تعريف المحصن وتوصيف المخالط ومدة الحجر وغيرها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ايران كورونا

ما مدى فعالية فيروس كورونا عند انتقاله بالهواء؟

1

فاوتشي يدعو لتطوير اللقاح السوبر

w

استقالة مسؤول كندي بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

120221021610237175205

بريطانيا تسجل 379 وفاة و120821 إصابة بكورونا

7a7ce3a845a01ca38ccc827b6aa99e2f

قطر: وفاتان و4169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

56102549_303

دراسات سريرية في جنوب أفريقيا تكشف سر الانتشار السريع لـ'أوميكرون'

أخبار متعلقة
كورونا الوكيل

انخفاض طفيف في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

r

الإمارات تتخطى توزيع 9 .22 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

3239736

الإمارات تعلن تطعيم جميع سكان الدولة بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

1220212519128269348735

الهند تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

السعودية 2

السعودية: موجة ارتفاع تعد الأعلى بانتشار كورونا

كورونا الوكيل

انخفاض ملحوظ على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن