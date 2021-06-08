الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

صوت المملكة.. من قطاع غزة

وزير الصحة: إنشاء نظام تأمين صحي إلكتروني منظم وشامل

تحلية 300 مليون متر من مياه العقبة ونقلها للمحافظات

الجزائر.. الصمت الانتخابي يبدأ عند منتصف الليل

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات احترازية للتعامل مع متحورات كورونا

رئيس مجلس الأعيان: رفع تقرير بمخرجات الحوار إلى الملك

تهنئة من مدير الأمن العام

تعطل مواقع إلكترونية إخبارية ورسمية حول العالم صباح اليوم

الملك يلتقي شخصيات سياسية ويوجه بضرورة الاصلاح السياسي

الثلاثاء، 08-06-2021 01:54 م

الكويت تعلن إمكانية الاستخدام الطارئ للقاح 'جونسون آند جونسون'

جونسن


الوكيل الإخباري - أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن ترخيصها الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" لمواجهة فيروس كورونا في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة، قرار اللجنة المشتركة لمراقبة الأدوية وتسجيلها بشأن اللقاح، حيث أكد عبد الله البدر، وكيل شؤون الرقابة المساعد في وزارة الصحة، أن اللجنة وبعد مراجعة كبيرة لكل المعلومات الخاصة باللقاح، أجازته للاستخدام الطارئ.

اضافة اعلان

وتابع البدر في تصريحاته، أن اللجنة راجعت نتائج كثيرة بشأن اللقاح وفعاليته وسلامته، وضمان مراحل تصنيعه.


وحسب الوكالة، فقد أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الحمود الصباح، عن التعاقد مع "جونسون آند جونسون" و"موديرنا" لاستيراد لقاحاتهما.


وأمس، أعلنت الكويت تسجيلها 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فل

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

ff70f37ae5073cdade0acbbf9545bf0b

غزة: وفاتان و273 اصابة جديدة بفيروس كورونا

1899497

الهند تسجل اقل من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

thumbs_b_c_73cc758bcfc642935a37656f9ef6b62b

روسيا .. ارتفاع في إصابات ووفيات كورونا

صين

الصين: تسييس موضوع منشأ كورونا يشبه أكاذيب امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل

مكسيك

المكسيك .. 34 وفاة بكورونا جديدة

أخبار متعلقة
كور

بريطانيا .. زيادة نسبة إصابات كورونا 68 بالمئة عن الأسبوع الماضي

1fc138b6-ce0d-4615-a787-bbb563fb7fee

الصحة العالمية تؤكد: اللقاحات الحالية آمنة للحامل والمرضع

ل

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

56250801_303

إعلامية سورية تعلن إصابتها بكورونا بعد تلقيها جرعتي اللقاح ضد كورونا

خ

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

'

الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح ' فايزر' للأطفال