الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 10:42 ص

الكويت تمنع غير المطعمين دخول المراكز التجارية

الكويت


الوكيل الإخباري - بدأت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، تنفيذ قرار منع غير المطعمين من دخول التجمعات والمراكز التجارية في أنحاء الكويت.

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وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فقد اعتمدت وزارة الداخلية توزيع 500 ضابط وفرد أمن على التجمعات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء البلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.


وأكد اللواء فراج الزغبي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام الكويتية، أن توزيع هذه القوة من أفراد الأمن سيشمل تخصيص 300 منهم لـ10 مراكز كبرى بالكويت، إضافة إلى 200 سيقومون بالتجول على التجمعات الصغيرة لمتابعة تنفيذ القرار.


وفيما دعا المسؤول الكويتي مواطنيه والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية، فقد حذر من أن قوات الأمن لن تتهاون في تطبيق القرار.


وأكد الزغبي أن تطبيق القانون سيكون كذلك على إدارة التجمعات في حال تم رصد تهاون من قبلها، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع مؤسسات أخرى في الدولة لمتابعة تطبيق القرار، مثل بلدية الكويت ووزارة التجارة.


يشار إلى أن قرار السلطات الكويتية بمنع دخول غير المطعمين إلى المراكز التجارية قد أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، في حين سيتم تطبيق القرار من اليوم، عن طريق السماح  للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا الجرعة الأولى أو الجرعتين والفئات المعفاة من اللقاح بالدخول، مع إبراز شهادة التطعيم الخاصة بفيروس "كورونا" من خلال تطبيق "هويتي"، الذي يحتوي على بطاقة مدنية رقمية أو تطبيق "مناعة" الخاص بوزارة الصحة الكويتية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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