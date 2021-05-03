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الإثنين، 03-05-2021 09:06 م

اعتبارا من 22 مايو

الكويت.. شرط لسفر المواطنين خارج البلاد

كويت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الكويت منع المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ضمن فئات عمرية محددة، من السفر إلى خارج البلاد، ما لم يكونوا قد تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا.

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وقالت وزارة الإعلام الكويتية في "تويتر": "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن (الراغب في السفر) قد تحصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح".


وأضافت: "يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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