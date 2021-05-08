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السبت، 08-05-2021 02:01 م

الكويت: مؤشرات الوضع الصحي مستقرة.. ورفع الحظر بعد العيد

كويت


الوكيل الإخباري - قالت مصادر كويتية إن هناك توجها للعودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد ورفع الحظر الجزئي المطبق بعد انتهاء شهر رمضان.

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وبحسب تصريحات لجريدة "الرأي" الكويتية، فقد أكدت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"الرفيعة" أن البلاد ستشهد انفراجة بعد عيد الفطر مباشرة.


وأوضح أن اللجنة الوزارية العليا لطوارئ فيروس كورونا سترفع في اجتماعها المقرر غدا الأحد توصية وبنسبة 99%، لإقرار رفع الحظر الجزئي الحالي مع آخر أيام شهر رمضان المبارك.


وأشار إلى أن إجراءات إضافية أخرى سيتم إقرارها لعودة الحياة الطبيعية، مع "منح مزايا أكثر لمن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا".


وأكدت المصادر أن مؤشرات الوضع الصحي في البلاد "مستقرة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار يشجع على اتخاذ إجراءات لعودة الحياة الطبيعية، مثل دخول المجمعات التجارية ودور السينما وأماكن أخرى لمن حصلوا على اللقاح.


ولفتت إلى أن الحاصلين على اللقاح سيتم منحهم مميزات في هذا الإطار، قائلة إن هذا سيتم "أسوة بما يتخذ من إجراءات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وأهمها إبراز شهادة التطعيم للاستفادة من تلك الميزات".


وأوضحت أن تطبيق "مناعة" يتم العمل عليه حاليا لضمان كفاءته في المراجعة، سواء عبر الشهادة ذاتها أو عبر الباركود المصاحب لكل شهادة تطعيم.


وطالبت المصادر بضرورة الاستمرار في اتخاذ الاحترازات اللازمة، خصوصاً في ظل التخوف العالمي من الفيروس  الهندي المتحور وتبين مدى كفاءة اللقاحات في مواجهته.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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