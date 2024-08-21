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وسيم يوسف يتحدث عن الاردن ويحذر من هؤلاء !
تخريج دورة قادة الزوارق المتوسطة في قيادة القوة البحرية
المستشفى الميداني الأردني شمال غزة /79 يوزع مساعدات غذائية وإنسانية
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إصدار 275 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 7 أشهر
أمانة عمان: رصد 11 الف مخالفة دعاية انتخابية
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فلسطين
25 شهيدا على الأقل في سلسلة غارات وسط وجنوب قطاع غزة
جنرال إسرائيلي يدعو لحصار خانق لشمال غزة
صدامات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم المحتجين على التجنيد
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الأهلي يستقبل السلط.. والفيصلي يلتقي شباب الأردن
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زين تجدد تعاونها مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لدعم مركز الملكة رانيا للريادة
ميناء حاويات العقبة يسجّل نمواً ملحوظاً خلال شهر تموز 2024
"جو أكاديمي" تكرم طلابها من أوائل الثانوية العامة ومعلميهم
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