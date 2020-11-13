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الجمعة، 13-11-2020 02:58 م

718 إصابة

الكويت .. 3 وفيات جديدة بكورونا

كويت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث وفيات و 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تعافى فيه 751 شخصًا من الفيروس.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية ، فإن الحصيلة الجديدة رفعت عدد الوفيات إلى 833، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 135650 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 126344 شخصا.

 

المصدر : بترا

 

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