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السبت، 05-12-2020 12:14 م

المانيا تسجل 483 وفاة بكورونا وبلجيكا 109 وفيات

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الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، 483 وفاة و23318 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) عن معهد روبرت كوخ الألماني الحكومي للأمراض المعدية والمختص في رصد حالات كورونا، أن الاعداد الجديدة رفعت إجمالي الاصابات الى مليون و 153556 حالة، فيما ارتفع اجمالي الوفيات الى 18517 وفاة.


كما اعلن المتحدث باسم المركز الوطني البلجيكي لإدارة الأزمات، اليوم السبت، عن تسجيل 109وفيات و2582 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.


ونقلت وكالة "اكي" البلجيكية، عن المتحدث قوله أن هذه الأرقام رفعت اجمالي الوفيات إلى 17142 وفاة، والإصابات إلى 587439 اصابة منذ بداية انتشار الوباء في آذار الماضي.


 




 

 


 

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