المانيا تواجه ارتفاعاً متسارعاً بعدد الإصابات بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس معهد روبرت كوخ للصحة العامة اليوم الجمعة، عن ان المانيا تواجه ارتفاعاً "متسارعاً بشكل واضح جداً" بعدد الإصابات بفيروس كورونا، يرتبط بشكل خاص بانتشار النسخ المتحوّرة البريطانية من الفيروس.

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وسجلت ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية 226 وفاة و 17482 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 74358 حالة، والإصابات إلى مليونين و 629750 حالة.

--(بترا)

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