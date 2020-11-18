المانيا: 305 وفيات و17561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت ألمانيا، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 305 وفيات، و17561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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ونقلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب .أ) عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن إجمالي المصابين في البلاد بلغ 833307 إصابات، فيما ارتفعت الوفيات إلى 13119 وفاة.



وفرضت السلطات الالمانية الشهر الحالي مجموعة من الإجراءات أطلق عليها اسم "ضوء الإغلاق"، تهدف الى كبح الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها البلاد بشكل مشترك مع معظم أنحاء أوروبا، وتم إغلاق الحانات والمطاعم، فيما ظلت المدارس والمتاجر مفتوحة حتى الآن.



