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الجمعة، 07-01-2022 09:01 ص

المتحور الجديد خلف الباب.. خبراء يحذرون

كورونا ٢


الوكيل الإخباري - من المرجح أن تستمر متحورات فيروس كورونا الجديدة في الظهور حتى لو تلقى جميع سكان العالم اللقاح ضد الفيروس، وفق ما حذر بعض خبراء الصحة.

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فقد أكد أندرو فريدمان، أكاديمي في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارديف أنه حتى مع تطعيم العالم بأسره سيظل خطر ظهور متحورات جديدة موجوداً، مشيراً إلى أن بعضها قد يكون أكثر ضراوة من أوميكرون.


وقال "من الممكن أن تكون المتحورات المستقبلية أكثر عدوى، أو أكثر اعتدالاً، لكن لا يمكننا معرفة ذلك على وجه اليقين"، بحسب موقع "سي إن بي سي".


منع متحورات جديدة
أتت تصريحات الخبراء فيما أثبتت اللقاحات أنها تحمي الناس بشكل كبير من العدوى الشديدة والاستشفاء، وبغض النظر عن حقيقة أن تغطية التطعيم على نطاق واسع من المحتمل أن تنقذ ملايين الأرواح، فمن المحتمل أيضاً أن تساعد في منع ظهور متحورات جديدة، وفق الخبراء.


وحتى الآن، تلقى 58.6٪ من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، مع 9.28 مليار جرعة أعطيت في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ Our World in Data.
يشار إلى أن فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019 استمر في التحور والتطور خلال الوباء.


تطور الفيروس
وأثبتت بعض الطفرات أنها أكثر فاعلية في تمكين الفيروس من الانتشار. فمتحورات مثل سلالة "ألفا"، التي اكتُشفت لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020، انتشرت في جميع أنحاء العالم.


ثم حل المتحور "دلتا"، الذي اكتشف في الهند في أكتوبر 2020، وحل محل المتحور ألفا.

 

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