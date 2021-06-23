الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يتقدم 9 مرتبات في مؤشر التنافسية العالمي 2021

أمن الدولة تمهل 63 متهما 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسماء

تداعيات مناخية كارثية تهدد العالم

لجان نيابية تناقش اليوم الوضع المائي واللامركزية

ترقّب شعبي لقرارات اقتصادية لإنعاش الأردنيين

أجواء معتدلة الأربعاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأربعاء

مديرية صناعة إربد: 39 مخالفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

حملة نظافة شاملة لمجرى وادي الريان السياحي بالكورة

ندوة حول تطبيق المعيار الدولي 17 بعقود التـأمين

الأربعاء، 23-06-2021 08:34 ص

المتحور دلتا يمثل 20% من إصابات كورونا بالولايات المتحدة

كورونا


الوكيل الإخباري - تمثل سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20% من الإصابات بكوفيد - 19 في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، أو ضعف ما كان عليه الوضع منذ أن أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن انتشار السلالة الجديدة.

اضافة اعلان


وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة، حيث أصبحت السلالة الجديدة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.


كما قال فاوتشي إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة.


وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أميركية عديدة تشمل آيوا، و كانساس، وميزوري، ونبراسكا، وكولورادو، و مونتانا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، و وايومنغ.


وكان الرئيس الأميركي جو ‏بايدن، قال إن العلماء أكدوا أن سلالة دلتا من كورونا تهدد الجميع، خاصة الشباب، مشيرا إلى أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة طعمت 300 مليون أميركي في 150 يوما.


وحدد الرئيس الأميركي تاريخا معينا للاحتفال بالتحرر من جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.


وقال بايدن، في خطاب ألقاه حول جائحة كورونا وتعامل إدارته معها، إن الأميركيين سيحتفلون يوم الرابع يوليو المقبل بيوم استقلال بلادهم والتحرر من الفيروس معا.

 

العربية

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر

مصر.. تراجع إصابات كورونا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 6 أشهر

عغ

فرنسا تتبرع لتونس بـ325 ألف جرعة من لقاح 'أسترازينيكا'

بر

بريطانيا.. توجه بالسماح لمتلقي لقاح كورونا بالسفر

1

تونس: 105 وفيات و 2345 إصابة جديدة بكورونا

w

بريطانيا: 27 وفاة و 11625 إصابة جديدة بكورونا

609154064236045f6b1de767

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1470 إصابة

أخبار متعلقة
كورونا

البرازيل تكسر حاجز الـ 500 ألف وفاة بكورونا

باي

بايدن: سلالة دلتا كورونا تهدد الجميع خاصة الشباب

كورونا-غزة0000

وفيات كورونا في أميركا تتجاوز 600 ألف

بل

أميركا .. الإعلان عن برنامج لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

ال

موقع أمريكي: زوجة باحث بمختبر ووهان توفيت بكورونا

الهند

لليوم الـ41 على التوالي.. تراجع إصابات كورونا في الهند