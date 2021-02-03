المتعافون من كورونا محصنون لمدة 6 شهور

الوكيل الاخباري -

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خلصت دراسة بريطانية جديدة، إلى أن جميع المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا تبقى لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة لمدة ستة شهور على الأقل تحميهم على الأرجح من الإصابة مرة أخرى.وحسب نتائج الدراسة التي أجراها علماء في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ونشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، احتفاظ الغالبية العظمى من المتعافين من كورونا بالأجسام المضادة التي يمكن رصدها لمدة ستة شهور على الأقل بعد الإصابة بالفيروس.وأظهرت النتائج أيضا أن من بين المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في السابق، احتفاظ 99 بالمائة بالأجسام المضادة لمدة ثلاثة شهور. وبعد ستة شهور كاملة من المتابعة خلال الدراسة بقيت الأجسام المضادة لدى 88 بالمائة منهم.