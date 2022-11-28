المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد

الوكيل الإخباري - واصلت الاحتجاجات ضد القيود الصارمة التي تتخذها السلطات الصينية لمكافحة فيروس كورونا لليلة الثانية وانتشرت في أكبر المدن.

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وتجمع المتظاهرون في العاصمة بكين وفي شنغهاي، المركز المالي للبلاد.



وحمل الكثير منهم أوراقًا فارغة للتعبير عن استيائهم من الرقابة في البلاد. ودعا البعض الرئيس شي جينبينغ للتنحي.



وتأثر الملايين من الأشخاص في الصين لما يقرب من ثلاث سنوات من اختبارات كوفيد 19 الجماعية والحجر الصحي والإغلاق المفاجئ.

ومن غير المألوف للغاية أن يعبّر الناس علنًا عن غضبهم من قادة الحزب الشيوعي في الصين، حيث يمكن أن يؤدي أي انتقاد حكومي مباشر إلى عقوبات قاسية.



BBC

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