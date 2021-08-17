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الثلاثاء، 17-08-2021 04:18 م

المراكز الأمريكية .. اللقاح لا يتسبب في زيادة خطر الإجهاض للحوامل

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الوكيل الاخباري-باتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية ، تنصح الحوامل بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الآن، بعد بيانات جديدة أكدت أن اللقاح آمن لهن.

وتقول المراكز الأمريكية إن اللقاح المضاد لكورونا لا يتسبب في زيادة خطرالإجهاض.

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وكانت الحوامل من الفئات التي استثنيت من تلقي اللقاحات سواء في مرحلة التجارب السريرية أو بعد إقرار اللقاحات رسميا، بسبب عدم وجود معلومات كاملة عن أثر اللقاح على الأجنة.


وتأتي توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تماشيا مع ما نصحت به مجموعات طبية مرموقة في أمريكا مثل الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النسائية والتوليد، وفق موقع "هيلث لاين" الطبي.


وتقول المراكز الأمريكية إن لديها الآن بيانات موثقة حول سلامة اللقاح أثناء الحمل.

 

وصرحت مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي في بيان "تشجع المراكز جميع الحوامل أو السيدات اللواتي يفكرن في الحمل أو المرضعات على التطعيم لحماية أنفسهن من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأضافت :"اللقاحات آمنة وفعّالة، والأمر (تلقي اللقاح) بات ملحا أكثر من أي وقت مضى، لأننا نواجه متحور دلتا، حيث نرى تداعيات خطيرة على الحوامل غير الملقحات".


واعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحليل بيانات 2500 سيدة أخذن اللقاح في وقت مبكر من الحمل، ولم تعثر المراكز على خطر متزايد يؤدي إلى الإجهاض.


وقالت إن معدل الإجهاض كان 13 بالمئة فقط، بين الحوامل اللواتي تلقين اللقاح، وهي نسبة عادية وغير خطيرة، إذ ان معدل الإجهاض العام بين الحوامل (قبل كورونا) يتراوح بين 11- 16 بالمئة.

 

سكاي نيوز

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