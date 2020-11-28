المستشفى الميداني في مستشفى الأمير حمزة سيكون جاهزاً قريبا

الوكيل الإخباري - أكد مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، السبت، إن المستشفى الميداني الذي يُقام داخل حرم مستشفى الأمير حمزة سيكون جاهز في منتصف الشهر القادم، مبينا أن الأردن بحاجة لزيادة الطاقة الاستيعابية.



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وأضاف الهياجنة في تصريحات صحافية ، أن "المستشفى الميداني يَحتوي على (400) سرير، (80) سريرا منها داخل غرفة عناية مركزة.

وأوضح أن المستشفى الميداني سيستمر في العمل مدة لا تقل عن 20 إلى 25 عاماً.

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