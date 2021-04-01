المعاني يوضح حول الوفيات المرتفعة بكورونا في الاردن

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني ان الاردن سجل انخفاضا باصابات كورونا لأسبوعين متتاليين وبذلك تجاوزنا الذروة.المعاني أوضح في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر : أعداد الحالات في تناقص وهذا الاسبوع الوبائي أحسن من الأسبوع الماضي، حيث سجل اقل من خمسين الف إصابة.وبين المعاني : نحتاج لحوالي ٧ أسابيع من الآن للوصول ل ٥٠٠٠ حالة أسبوعيا.وحول الوفيات المرتفعة قال المعاني انها تعكس ما جرى سابقا، في إشارة الى ارتفاع الإصابات في الفترة الماضية.