الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 06:07 م

المعاني يوضح حول الوفيات المرتفعة بكورونا في الاردن

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 الوكيل الاخباري  - قال وزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني  ان الاردن سجل انخفاضا باصابات كورونا لأسبوعين متتاليين وبذلك تجاوزنا الذروة.
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المعاني أوضح في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر  : أعداد الحالات في تناقص وهذا الاسبوع الوبائي أحسن من الأسبوع الماضي، حيث سجل اقل من خمسين الف إصابة.

وبين المعاني :  نحتاج لحوالي ٧ أسابيع من الآن للوصول ل ٥٠٠٠ حالة أسبوعيا.

وحول الوفيات المرتفعة قال المعاني انها تعكس ما جرى سابقا، في إشارة الى ارتفاع الإصابات في الفترة الماضية.

 




 

 


 

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