المغرب: إرسال مساعدات طبية إلى تونس جراء تدهور الوضع الوبائي فيها

الوكيل الإخباري- غادرت 3 طائرات عسكرية مغربية، تحمل كل واحدة منها 13.5 طن من المساعدات الطبية، اليوم الخميس، إلى تونس، في إطار المساعدات الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها.

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وكان ملك المغرب، قد أمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، عقب تدهور الوضع الوبائي فيها بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.



وتتكون هذه المساعدات الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين.



وإضافة إلى الطائرات العسكرية الثلاث التي توجهت، اليوم الخميس، إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى لمواصلة نقل هذه المساعدات الطبية.

المصدر: روسيا اليوم