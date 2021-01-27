المغرب.. إطلاق حملة تلقيح كورونا الخميس

الوكيل الاخباري -

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أعلن المغرب أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا ستنطلق، الخميس.جاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الأربعاء.وقال البيان، سيقوم الملك محمد السادس "بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح يوم الخميس 28 يناير/ كانون الثاني 2021".وأضاف أن المملكة باتت "تمتلك كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في أحسن الظروف بعد وصول مجموعة من دفعات من لقاح كورونا".وأشار البيان، إلى أن حملة التلقيح ستكون "مجانية" لجميع المواطنين تنفيذا للتعليمات الملكية.