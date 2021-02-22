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الإثنين، 22-02-2021 09:24 ص

6 وفيات جديدة

المغرب.. تراجع في إصابات ووفيات كورونا

مغرب
الرباط


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، عن تسجيلها 207 إصابات و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات السبت.

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وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 207، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 481155 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 7937 تعتبر نشطة.


ويشهد مؤشر الإصابات اليوم بالتالي تراجعا تدريجيا في المغرب الذي سجل يوم 17 فبراير 508 حالات، وفي 18 فبراير 477، وفي 19 فبراير 448، وفي 20 فبراير 444.
وأضافت الوزارة أنها رصدت 6 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8554 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

 

وذكرت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 621 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 464664 بمعدل تعاف بلغ 96.6%.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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