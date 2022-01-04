المغرب تسجل أول حالة وفاة بأوميكرون

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”.

اضافة اعلان

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة المغربية، ضمن التصريح الصحافي نصف الشهري، إن عدد الوفيات بدأ يرتفع تدريجيا، مشيرا إلى أن متحور “أوميكرون” شرع في الانتشار في المغرب وبات يهيمن على مجمل الإصابات.



وأضاف أن “هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش”، موردا أنه جرى تسجيل أول حالة وفاة في المغرب بهذا المتحور الجديد، ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 67 سنة تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة، كاشفا أنها غير ملقحة بالجرعة الثالثة.

هسبريس