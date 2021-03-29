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الإثنين، 29-03-2021 08:16 م

المغرب: حجر صحي مشدد على مدينة سجل فيها سلالة كورونا البريطانية

المغرب
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أقرت السلطات الحكومية في المغرب الإثنين العودة إلى الحجر الصحي المشدد في جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك نظرا لظهور عدة حالات من الطفرة البريطانية لـ"كوفيد - 19".

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وكشف مصدر مسؤول، أن "الحالات المكتشفة سجلت غالبيتها في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وبعض أحياء المدينة".


وأوضح أن "عدد الحالات المكتشفة يتجاوز 45 حالة، مما يقتضي تشديد التدابير الوقائية".


وتقرر فرض حجر صحي صارم على الداخلة، عقب الكشف عن هذه الحالات، في حدود 3 أيام قابلة للتمديد، مع منع السفر من وإلى المدينة طيلة هذه الفترة، تجنبا لمخاطر انتشار العدوى.


وتشمل إجراءات الحجر الاحترازي حظر التنقل الليلي، باستثناء الحالات الخاصة، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة بالإضافة إلى منع السفر من وإلى الداخلة.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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