المغرب : وفاة واحدة بكورونا في أدنى حصيلة يومية منذ عام

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الإثنين ، تسجيل حالة وفاة واحدة فقط جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من عام.



ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 8683 حالة، بنسبة وفاة قدرها 1.8 %.



وأضافت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، أنه تم تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 486325.



وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أكد أن بلاده تتحكم "بشكل نسبي" في جائحة فيروس كورونا بفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية التي اتخذتها، والتي "يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل والتعاون".

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روسيا اليوم



