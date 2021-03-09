الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق مصنع معسل في عمان

استمرار المظاهرات في لبنان

ارتفاع خطير بعدد اصابات كورونا ومواطنون لـ برنامج الوكيل : الوضع مقلق

أسعار الذهب الثلاثاء 9/3/2021

عبيدات : تقييم نهائي للوضع الوبائي يتبعه قرار بالحظر الشامل لعدة أيام

فلسطين النيابية تبحث مطالب موظفي أونروا

بيان هام من الخارجية الأميركية حول تأشيرات السفر

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

السير : ندعو للالتزام بالشواخص المرورية

الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

الثلاثاء، 09-03-2021 08:48 ص

المغرب : وفاة واحدة بكورونا في أدنى حصيلة يومية منذ عام

المغرب
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الإثنين ، تسجيل حالة وفاة واحدة فقط جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من عام.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 8683 حالة، بنسبة وفاة قدرها 1.8 %.

وأضافت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، أنه تم تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 486325.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أكد أن بلاده تتحكم "بشكل نسبي" في جائحة فيروس كورونا بفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية التي اتخذتها، والتي "يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل والتعاون".

اضافة اعلان
 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
60471f944236043b38293a63

سلالة كورونا النيجيرية تنتشر في دول أوروبية

مك

المكسيك.. 319 وفاة جديدة بكورونا

20200422_1587546381-751

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتراجع 12%

كورونا-وفيات

صحة غزة: ارتفاع الإصابات بكورونا الاثنين إلى 135

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

كندا تتخطى حاجز 888 ألف إصابة بكورونا

فيروس-كورونا-1

الصحة الايطالية :54 بالمئة من اصابات كورونا ترتبط بالسلالة الانجليزية

أخبار متعلقة
60456e694c59b73ec112985b

تونس.. 34 وفاة جديدة بكورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

فتح تحقيق بتلقي مغربيين جرعتين متتاليتين من لقاح كورونا

مغرب

المغرب.. تراجع في إصابات ووفيات كورونا

220211085437436365278

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا منذ تفشي الوباء

ترك

تركيا.. 98 وفاة جديدة بكورونا

كورونا

البرازيل تتخطى 9.5 مليون إصابة بكورونا