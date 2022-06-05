الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن استورد أكثر من 350 ألف برميل نفط من العراق في آيار الماضي

مدير الاقصى يحذر من مواصلة اقتحامات المستوطنين والخارجية الفلسطينية تدين

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

مصر تتفق على تمويلات جديدة بـ3.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة

أسعار الذهب محلياً اليوم

الطاقة توقع مذكرتي تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

استشهاد طيارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك خلال يوم

حركة البضائع المستوردة بحراً ترتفع 17.2% خلال الربع الأول من العام الحالي

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

الأحد، 05-06-2022 09:47 ص

المغرب.. وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

2022-637899698646024905-602


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب يوم السبت أنها سجلت وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.169.920 حالة في المغرب.


وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 916.078.


وتم التأكد من 151 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.151.347.


ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية في المملكة فقد بلغ مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 7613 من الفحوصات الجديدة، 11.684.799 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس 2020.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا العالم

خبير مغربي يكشف إمكانية الإصابة بفيروس كورونا وجدري القرود في آن واحد

53174953_403

كورونا مسؤول عن إصابات الكلى غير المشخصة

14000928000065_Test_PhotoN

ألمانيا تسعى لتجنب إغلاق شامل جديد للمدارس في حال ازدياد إصابات كورونا

95417Image1-1180x677_d

إصابة وزير الصحة اللبناني بكورونا

thumbs_b_c_afd65ba102a33c50ef864c61d86d6529

موسكو: إيطاليا نسيت المساعدات الروسية لها في جائحة كورونا

omicron-corona-1

تفشي متغير فرعي من أوميكرون يدفع أوروبا لاتخاذ إجراءات جديدة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_afd65ba102a33c50ef864c61d86d6529

موسكو: إيطاليا نسيت المساعدات الروسية لها في جائحة كورونا

20d9f2e41a8eed4386b96dcb3f4ce5c7

المغرب يمدد الطوارئ الصحية مجدداً رغم تحسن الوضع الوبائي

thumbs_b_c_339d9489c663ac2a9c72678c442da13d

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا في العراق

Women wear face masks and plastic raincoats as a protection from coronavirus in Shanghai, China February 17, 2020. REUTERS OK

الصين.. شانغهاي توقف انتقال العدوى المجتمعية لكورونا في معظم أحيائها

628190024c59b75f695ebe9a

كيم جونغ أون يصب غضبه على المسؤولين بسبب التقصير في مواجهة كورونا

808x535_cmsv2_9e1791aa-e9e7-54a7-844b-4afb7ac1aa63-6696260

بعد تفشي كورونا .. سيئول تؤكد جاهزيتها التامة لمساعدة كوريا الشمالية