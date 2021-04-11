الأحد 11-04-2021
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الأحد، 11-04-2021 09:09 ص

المغرب يسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

مغرب


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس السبت تسجيل 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 625 حالة يوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 501688 حالة.

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كما سجلت المغرب 6 حالات وفاة نزولا من 12 وفاة الجمعة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 8891 حالة.


وقررت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا حتى العاشر من مايو المقبل "بما يتلاءم مع الوضع الوبائي".


وكانت الحكومة قررت أيضا الإبقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة الطفرات الجديدة لفيروس كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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