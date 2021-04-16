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الجمعة، 16-04-2021 10:37 م

المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 13 دولة

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة جديدة، في إطار قيود الوقاية من كورونا.
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وأوضح المكتب الوطني للمطارات في المغرب أنه "ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا".

وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي حتى 21 مايو المقبل.

 




 

 


 

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