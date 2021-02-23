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الثلاثاء، 23-02-2021 08:27 ص

بعد تحديد 21 متحورا جديدا من السلالة البريطانية

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة

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مطار مراكش المغربي


الوكيل الإخباري - قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع 9 دول ابتداء من ليلة الاثنين، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.

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وقالت صحيفة "هسبريس" إن الأمر متصل بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا.


وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك وبريطانيا وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابا وإيابا.


ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تحديد 21 متحورا جديدا من السلالة البريطانية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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