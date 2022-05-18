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الأربعاء، 18-05-2022 06:57 ص

المغرب يعلن إلغاء إلزامية فحص كورونا لدخول البلاد

المغرب


الوكيل الإخباري - قررت الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، إلغاء إلزامية إجراء فحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا (PCR) لدخول البلاد.

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وقالت الحكومة، في بيان، إن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البيان".


و أرجعت القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسين الوضعية الوبائية بالمغرب".


وفي يوليو 2020‎، بدأت الحكومة المغربية فرض إجراء هذا الفحص على الراغبين في الدخول إلى المملكة.


وقررت الحكومة، في 9 نوفمبر 2021، رفع حظر التجول الليلي في عموم المملكة في ضوء تحسن الوضع الصحي.


وتسجل السلطات المغربية إصابات بالفيروس لا تتجاوز 100 حالة يوميا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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