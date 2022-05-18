المغرب يعلن إلغاء إلزامية فحص كورونا لدخول البلاد

الوكيل الإخباري - قررت الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، إلغاء إلزامية إجراء فحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا (PCR) لدخول البلاد.

اضافة اعلان



وقالت الحكومة، في بيان، إن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البيان".



و أرجعت القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسين الوضعية الوبائية بالمغرب".



وفي يوليو 2020‎، بدأت الحكومة المغربية فرض إجراء هذا الفحص على الراغبين في الدخول إلى المملكة.



وقررت الحكومة، في 9 نوفمبر 2021، رفع حظر التجول الليلي في عموم المملكة في ضوء تحسن الوضع الصحي.



وتسجل السلطات المغربية إصابات بالفيروس لا تتجاوز 100 حالة يوميا.

روسيا اليوم