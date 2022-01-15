السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 05:45 م

المغرب يعلن عن تأجيل بطولة العالم للرماية بسبب جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن المغرب، اليوم السبت، عن تأجيل بطولة العالم للرماية، والتي كان من المقرر إقامتها بالرباط في شباط المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية، قولها في بيان، اليوم، إن قرار التأجيل يأتي أيضا "لاستحالة تنظيم هذه التظاهرة الدولية في ظل البقاء على قرار تعليق الرحلات الجوية"، ما يجعل تأجيل بطولة العالم "أمرا بديهيا".

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