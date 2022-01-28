الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 12:56 ص

المغرب يُعيد فتح أجوائه للرحلات الدولية الشهر المقبل

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الوكيل الاخباري - يُعيد المغرب في 7 شباط/فبراير فتح أجوائه لرحلات الركّاب الدوليّة بعد أن كان أغلقها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لمكافحة التفشّي السريع للمتحوّرة أوميكرون، وفق ما أعلنت الحكومة المغربيّة ليل الخميس.

وقالت الحكومة في بيان إنّها "قرّرت إعادة فتح المجال الجوّي في وجه الرحلات الجوّية من وإلى المملكة المغربيّة ابتداءً من 7 شباط/فبراير، أخذا بعين الاعتبار تطوّرات الوضعيّة الوبائيّة بالمغرب".

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