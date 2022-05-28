المغرب يمدد الطوارئ الصحية مجدداً رغم تحسن الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة المغربية، يوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة ثلاثة أسابيع، لمنع انتشار الجائحة، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته.
وكان من المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة نهاية أيار/ مايو الجاري.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي: "صادق مجلس الحكومة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا لغاية 30 حزيران/ يونيو المقبل".
ويهدف هذا التمديد إلى "الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار الجائحة".
وبمقتضى حالة الطوارئ الصحية يتم اتخاذ تدابير استثنائية، أبرزها الإغلاق الليلي وفرض حظر التجوال ومنع التنقل بين المدن ما لم يتوافر جواز التلقيح (وثيقة تثبت تلقي التلقيح المضاد لكورونا).
وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت الحكومة المغربية رفع حظر التجول الليلي في عموم البلاد، وذلك انعكاسا لتحسن الوضع الوبائي بالمملكة. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وفي مطلع أذار/ مارس الماضي، أعلنت الرباط انتهاء موجة متحوّر "أوميكرون"، التي استمرت 11 أسبوعا.
وتسجل البلاد حالات قليلة من كورونا منذ أشهر لا تتجاوز 100 حالة يوميا.
عربي 21
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