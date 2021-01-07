الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة حداد

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

البحرين: 289 إصابة جديدة بكورونا

روسيا: 506 وفيات و 23541 إصابة جديدة بكورونا

الكويت: 540 إصابة جديدة بكورونا

باكستان: 50 وفاة و2482 إصابة جديدة بكورونا

تغيير على موعد الحظر الشامل بالاردن

إيران: 103 وفيات جديدة بفيروس كورونا

ليبيا: 12 وفاة و635 إصابة جديدة بكورونا

العراق: 4 وفيات و790 إصابة بفيروس كورونا

الخميس، 07-01-2021 04:14 م

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير

2287201-1401764869


الوكيل الاخباري - مددت الحكومة المغربية اليوم الخميس، حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، إلى غاية 10 فبراير/شباط المقبل.

اضافة اعلان

وبحسب موقع "هسبرس" المغربي، فقد قرر مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 فبراير المقبل.

واتخذت الحكومة القرار بهدف مسايرة جهود المملكة المغربية التي تسعى لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة المغربية وقعت على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في المغرب، لمدة 4 أسابيع إضافية.


وقدم مشروع هذا المرسوم، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وتجيز مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.


كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

البحرين: 289 إصابة جديدة بكورونا

روسيا-كورونا-780x470

روسيا: 506 وفيات و 23541 إصابة جديدة بكورونا

لقاح-كورونا

الكويت: 540 إصابة جديدة بكورونا

52939247_101

تطور خطير في عدد وفيات كورونا في امريكا

كورونا-أمريكا-3

باكستان: 50 وفاة و2482 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-9-1583496549

إيران: 103 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
Homemade-Cloth-Masks

الكمامة القماش لا تحمي من عدوى كورونا.. ما السبب؟

214402

وزيرة الصحة المصرية تكشف عن طريقة غير متوقعة لانتقال كورونا - فيديو

153305540_s

ماليزيا تتفاوض مع روسيا لاستيراد 6.4 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

_114186481_mediaitem114186480

فنزويلا تستعد لمكافحة سلاسة كوفيد-19 الجديدة

20-283-morocco

المغرب يشدد قيود الحركة لمكافحة تفشي فيروس كورونا

image

عالم أمريكي: لا دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر عدوى