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الثلاثاء، 27-07-2021 07:39 م

المغرب يمدد حالة الطوارئ بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا

المغرب


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 6971 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، و27 وفاة في أعلى حصيلة يومية منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.


وذكر البيان أن عدد الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس كورونا بالمغرب بلغ مساء الثلاثاء 746 حالة من بينها 20 حالة تحت التنفس الاصطناعي، من بين أكثر من 588 ألف حالة جرى تسجيلها منذ رصد أول إصابة في المملكة.


وأعلنت وزارة الصحة عن توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق ودعت المواطنات والمواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح.


إلى ذلك قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية شهر إضافي إلى غاية 10 سبتمبر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.


يشار إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت أخيرا مجموعة إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر التنقل الليلي من 11 ليلا، إلى 4:30 صباحا، وهو ما بدأ ينفذ مساء الجمعة الماضي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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