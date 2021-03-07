الأحد 07-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

استشهاد ثلاثة صيادين إثر قصف مركبهم في غزة

الضمان: إعفاءات من الفوائد والغرامات

الهواري : نرجح جعل لقاح كورونا مطعوماً سنوياً

مصر: وصول 8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أسابيع

مواطنون عبر برنامج الوكيل : اخذنا لقاح كورونا وننصح الجميع بالذهاب واخذ المطعوم

أسعار الذهب الأحد 7/3/2021

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

بعد وفاة الناشط العمري .. موت الغفلة يتصدر تويتر

زريقات : وقف استقبال مراجعي العيادات الخارجية قد يستمر 3 أسابيع

الأحد، 07-03-2021 09:07 ص

407 إصابات

المغرب.. 3 وفيات جديدة بكورونا

6043e0fb42360422a169147b
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس السبت، تسجيل‭ ‬407إصابات جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 420 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي إلى 485974 حالة.

اضافة اعلان
 

وسجلت الوزارة أيضا 3 وفيات مقابل 4 في اليوم السابق، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 8676.


وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 471919.
وتلقى الجرعة الأولى من التطعيم ضد الفيروس 3.9 مليون شخص، كما حصل 578492 فردا على الجرعة الثانية.


المصدر: روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكويت

الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

مصر

مصر: وصول 8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أسابيع

2020-06-22T052509Z_1772285151_RC25EH9VGSR8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SAUDI (1)

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

4166133751593177765 (1)

البرازيل.. 1555 وفاة جديدة بكورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

أميركا توزع نحو 88 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

66

رفع أمر البقاء في المنازل بمقاطعة أوتناريو الكندية

أخبار متعلقة
602536514c59b7458f7ed009

الرئيس الصربي: بلادنا رائدة في مجال التطعيم

ايط

إيطاليا تسجل تراجعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

ce7a1453-1b57-4980-bc2e-2e44d2052bc8_16x9_1200x676

مصر .. مستشار السيسي يتحدث عن وجود إصابات متكررة بكورونا

601fc8484c59b72854656039

إيران.. بدء حملة التلقيح بـ سبوتنيك V الروسي الثلاثاء المقبل

روسيا

روسيا تسجل 497 وفاة جديدة بكورونا

مغرب

المغرب .. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا