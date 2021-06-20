المغرب.. 4 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية عن 4 وفيات و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9237، فيما عدد الإصابات 526363.



وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 8 وفيات و481 إصابة بالفيروس.

ووصل عدد جرعات لقاح "سينوفارم" الصيني التي تسلمها المغرب إلى عشرة ملايين، إضافة إلى لقاح "أسترازينيكا" البريطاني .



ويستهدف المغرب تطعيم نحو 80 في المئة من سكانه البالغ عددهم نحو 37 مليون نسمة.

المصدر : روسيا اليوم





